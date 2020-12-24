القاهرة: إزالة 116 عقارًا بمنطقة الطيبي

قال الدكتور مهران عبداللطيف، رئيس حي السيدة زينب، إنه تم إزالة 9 عقارات اليوم، بإجمالي إزالة 116 عقارا في اليوم الخامس لأعمال المرحلة الثانية من إزالات منطقة الطيبي.وأشار رئيس حي السيدة زينب إلى أن المتبقي من إزالات في منطقة الطيبي 27 عقارا.وأوضح مهران، لـ"الدستور"، أنه سيتم تعويض الأهالي المزالة منازلهم بـ1200 جنيه شهريا كقيمة إيجارية يقوم فيها قاطنو المنطقة باستئجار وحدات لحين انتهاء أعمال بناء منطقة الطيبي "روضة السيدة زينب".يذكر أن مشروع الطيبي "روضة السيدة زينب 2" يتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضي و5 أدوار متكررة، بإجمالي 700 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10.5 فدان، إلى جانب تنفيذ منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق".يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن مناسب لكل مواطن.