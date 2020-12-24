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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

هيئة الدواء: المرور على 10 آلاف منشأة صيدلية وضبط 3137 مخالفة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:15 م
الدكتور تامر عصام
الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء، حيث استعرض عددا من الملفات المهمة المرتبطة بالقطاعين الطبي والدوائي، إلى جانب الدور الذي تقوم به الجهات المعنية لمواجهة فيروس «كورونا».

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم خلال الفترة من شهر ديسمبر حتى تاريخه المرور على أكثر من 10 آلاف منشأة صيدلية على مستوى الجمهورية، ما أسفر عن ضبط 3173 مخالفة ما بين صيدلية مخالفة أو مخزن أو محل مستلزمات مخالف أو مركز طبى أو مصنع مكملات غذائية مخالف، وضبط كميات من الاقراص والمستلزمات الطبية المخالفة، بقيمة مالية تقترب من 29 مليون جنيه.

وأضاف بيان للمجلس، أنه فى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه خلال حملات التفتيش تم التأكد من توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج "كورونا" في جميع المؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها، وذلك في إطار الحرص على توافر كافة الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في مختلف الصيدليات.

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