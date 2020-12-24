وفاة مدير الإدارة الأزهرية بالدلنجات متأثرًا بكورونا

توفي الشيخ ماهر الفيومي، مدير الإدارة الأزهرية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، عن عمر يناهز 55 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى الدلنجات المركزي.ونعت منطقة البحيرة الأزهرية، برئاسة الدكتور منصور أبوالعدب، رئيس الإدارة المركزية، والشيخ محمد مزروعة، الوكيل الشرعي للمنطقة، والدكتور علي الجندي، الوكيل الثقافي، والعاملين بالمنطقة، فقيدها الشيخ ماهر الفيومي، مدير إدارة الدلنجات، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وللأسرة خالص العزاء.