انعقاد مجلس التنسيق السعودي البحريني

أكد المجلس التنسيقي السعودي البحريني، اليوم الخميس، حرص البلدان على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية.جاء ذلك خلال بيان مشترك عقب اجتماع المجلس ظهر اليوم، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد.وشدد بيان المجلس التنسيقي السعودي البحريني على أن ما يجمع البلدين من روابط متينة ترتكز إلى دعائم تاريخية راسخة، وسيستمر البلدان على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين.وأوضح البيان أن المجلس يعتمد تشكيل لجان فرعية يشمل لجنة التنسيق السياسي، ولجنة التنسيق الأمني، ولجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية.يأتي ذلك فيما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن التوجيهات السديدة أفضت إلى تحقيق نتائج مثمرة على كل الأصعدة.