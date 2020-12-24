قرار بحظر التصالح في بعض مخالفات البناء بالإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية، قرارًا برقم 900 لسنة 2020 بحظر التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا للمادة الأولى من القانون 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020.يتضمن القرار حظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاع على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون التصالح المشار إليه، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية مالم توافق الجهة الإدارية.كما يحظر التصالح للبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتستثنى من ذلك الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية ذات النفع العام والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية وتوابعها والمدن على النحو الوارد باللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 المشار إليه ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي فى 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية من الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالقانون17 لسنة 2019 بناء على عرض وزير الزراعة.ويحظر اتمام إجراءات التصالح للأبنية المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو المثارة بشأنها منازعات على الملكية، سواء كانت هذه المنازعات قضائية أو عرفية، وسواء كانت الجهات الإدارية طرفا فيها من عدمه إلاّ بعد التأكد من موافقة الجهة المالكة على طلب توفيق الاوضاع المقدم من صاحب الشأن علي الأراضي وسداد كامل المقابل المستحق علي تلك الأرض وتقديم ما يفيد أنهاء منازعات الملكية رضاء أو قضاء بحسب الأحوال وفي جميع الأحوال الخاصة بمنازعات الملكية يتعين أن يكون البيان المقدم بما يفيد إنهاء المنازعة ومعترفا به قانونا ومقبولا لدى الجهة الإدارية.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه.