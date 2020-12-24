رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قرار بحظر التصالح في بعض مخالفات البناء بالإسماعيلية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:17 م
اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي
مصطفى دياب
طباعة
أصدر اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية، قرارًا برقم 900 لسنة 2020 بحظر التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا للمادة الأولى من القانون 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020.

يتضمن القرار حظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاع على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون التصالح المشار إليه، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية مالم توافق الجهة الإدارية.

كما يحظر التصالح للبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتستثنى من ذلك الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية ذات النفع العام والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية وتوابعها والمدن على النحو الوارد باللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 المشار إليه ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي فى 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية من الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالقانون17 لسنة 2019 بناء على عرض وزير الزراعة.

ويحظر اتمام إجراءات التصالح للأبنية المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو المثارة بشأنها منازعات على الملكية، سواء كانت هذه المنازعات قضائية أو عرفية، وسواء كانت الجهات الإدارية طرفا فيها من عدمه إلاّ بعد التأكد من موافقة الجهة المالكة على طلب توفيق الاوضاع المقدم من صاحب الشأن علي الأراضي وسداد كامل المقابل المستحق علي تلك الأرض وتقديم ما يفيد أنهاء منازعات الملكية رضاء أو قضاء بحسب الأحوال وفي جميع الأحوال الخاصة بمنازعات الملكية يتعين أن يكون البيان المقدم بما يفيد إنهاء المنازعة ومعترفا به قانونا ومقبولا لدى الجهة الإدارية.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه.

موضوعات متعلقة

طوارئ في المحافظات لبدء توزيع لقاح كورونا

حريق كبير بكاليفورنيا يسبب إجلاء عسكريين وآلاف المدنيين (فيديو)

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

الصور

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

الأكثر قراءة

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

دراسة: توقعات بارتفاع عدد الوفيات مع سلالة كورونا الجديدة

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-12-2020

بيع مزرعة لمايكل جاكسون بثمن أقل بكثير من قيمتها المعروضة سابقا

تناول الشاى الأخضر يساعد فى الحماية من مرض خطير

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

2020 عام العزلة المثمرة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

الكتب الفكرية الأبرز لعام 2020 «الستينيات» و«الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين»

محب جميل يكشف وقائع الليلة الأخيرة فى حياة عبد المطلب