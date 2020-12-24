دعوى قضائية لحل مجلس إدارة اتحاد الصناعات

أقامت غرفة الحرف اليدوية، ممثلة في مسعد عمران رئيس الغرفة، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري تطلب فيها حل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، طبقا لنص المادة 3 للقانون رقم 70 لسنة 2019.وقال عمران إنه وجّه إدارة الشئون القانونية، برئاسة المستشار أحمد سلطان، بإقامة الطعن على استمرار مجلس إدارة الاتحاد الحالي بسبب انتهاء مدته وفق صحيح القانون، والتي انتهت سبتمبر 2019، حيث إن المجلس أنهى فترته قانونيًا، فيما تم قيد الطعم برقم 18550.وأضاف عمران: استمرار المجلس الحالي يضع علامات استفهام كثيرة حول صحيح القانون، ما يستلزم ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح لتصحيح مسار الصناعة المصرية بدءا من اتحاد الصناعات.