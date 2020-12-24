«مجلس الأزهر» يشيد باعتماد 4 فبراير يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية

أشاد مجلس جامعة الأزهر اليوم، في اجتماعه برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، بقرار الأمم المتحدة باعتماد 4 فبراير يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية.جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.ودعا مجلس الجامعة جميع الكليات بالمشاركة في هذا اليوم؛ بوصفه تتويجًا لجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس نحو نشر السلام والأمن والأمان في مختلف دول العالم، إضافة إلى نبذ كل دعاوى العنف والتطرف.