أسرة الراحل أحمد البكري تستقبل المعزين بمسجد الشرطة

تواجد عدد من أفراد أسرة المستشار الراحل أحمد البكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، لاستقبال المعزين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.وتوفي المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، صباح اليوم الخميس، متأثرا بفيروس كورونا المستجد، وأوضح نادي الزمالك أن صلاة الجنازة تقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة العصر.وتقدم نادي الزمالك ببيان رسمي ينعى فيه الراحل، وقال: "تتقدم اللجنة المكلفة برئاسة الزمالك واللجان التنفيذية وجميع العاملين في النادي بخالص العزاء لأسرة أحمد البكري، رئيس اللجنة، والذي وافته المنية صباح اليوم".