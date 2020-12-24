ابنة أصالة لـ طارق العريان: كسرتنا (صور)

شاركت شام الذهبي، جمهورها بصورة جديدة لها مع أصالة وطارق العريان وإخوتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".وعلقت شام على الصورة قائلة: "في هذه الصورة قبل عامين، كتبت "عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري"، لأنك كنت... وكسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك، ليس لأنك كنت حقًا العمود الفقري.. عمودنا الفقري، قلبنا، أنفاسنا وكل عضو في جسدنا كان وسيظل دائمًا هي أصالة".و تابعت:" لكن لأنك كنت العمود الفقري لها، وهذا جعلك لنا.. عندما كسرتها، كسرتنا.. لأننا نعيش من قوتها.. كلنا امتداد لكيانها.. لا شيء بدونها.. وتركت.. تركت جرح عميق.. فقط أسألك بإخلاص أن تتوقف عن تعريض هذه الجرح لمزيد من الإصابات! دعها تقبل واقع السنوات الـ 14 التي أعطتها لك بسلام دون قيد أو شرط ".