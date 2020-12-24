الجمهور يلتقط «سيلفي» مع ذهبية بيج رامي

التقط عدد من الجمهور، الذي كان في انتظار البطل المصري ممدوح السباعي الشهير بـ"بيج رامي"، صورا تذكارية مع جائزته والميدالية الذهبية الحاصل عليها الأحد الماضي، كبطل لمستر أوليمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه وكأول مصري يحصل عليها.واستقبل العشرات من الجمهور بطل كمال الأجسام "بيج رامي" بمطار القاهرة، عقب عودته من أمريكا استقبالًا أسطوريا، وحملوا أعلام مصر وصورا له، كما كان في انتظاره موكب من السيارات، تقوده حافلة مكشوفة يطل منها بطل مستر أوليمبيا ويحيي جمهوره.