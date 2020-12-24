«بطانة أسود وأبيض محزّق».. أجرأ 5 صور لرانيا يوسف



تتصدر الفنانة رانيا يوسف دائمًا التريند بسبب إطلالاتها الملفتة وتصريحاتها الجريئة، وخلال الأيام الماضية سجلت حلقة لقناة "الرشيد" العراقية قالت فيها عدة تصريحات، ومن المقرر عرضها خلال احتفالات رأس السنة.



وتحرص الفنانة على ان تهر بإطلالات جريئة تعرضها للانتقادات، أيضا تخضع لجلسات تصوير باستمرار، لتطل على جمهورها بشكل دوري، بعدة إطلالات يغلب عليها طابع الإثارة، وتسبب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهجوم شديد عليها من الجمهور.



- فستان موف:

قامت رانيا بتصوير سيشن أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدسة المصور محمود عاشور ظهرت فيها بإطلالة صيفية، ارتدت فستانا "موف" مفتوح من الضهر، تصميم سوشا. تتصدر الفنانة رانيا يوسف دائمًا التريند بسبب إطلالاتها الملفتة وتصريحاتها الجريئة، وخلال الأيام الماضية سجلت حلقة لقناة "الرشيد" العراقية قالت فيها عدة تصريحات، ومن المقرر عرضها خلال احتفالات رأس السنة.وتحرص الفنانة على ان تهر بإطلالات جريئة تعرضها للانتقادات، أيضا تخضع لجلسات تصوير باستمرار، لتطل على جمهورها بشكل دوري، بعدة إطلالات يغلب عليها طابع الإثارة، وتسبب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهجوم شديد عليها من الجمهور.قامت رانيا بتصوير سيشن أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدسة المصور محمود عاشور ظهرت فيها بإطلالة صيفية، ارتدت فستانا "موف" مفتوح من الضهر، تصميم سوشا.

رانيا يوسف

- فستان هاف ستومك: ارتدت رانيا فستانا طويلا باللون الأزرق، بصيحة هاف ستومك، بقصة جريئة عند منطقة الصدر، فتحة ساق طويلة وفتحة دائرية عند البطن.

رانيا يوسف

- جمبسوت جريء: ارتدت جمبسوت قصير باللون الأسود، مزود بأكمام، مفتوح عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

رانيا يوسف

- فستان سيمون: ارتدت فستانا باللون السيمون، بقصة صدر جريئة، وفتحة طويلة من عند الساق.

- فستان أخضر:

ارتدت رانيا يوسف في إحدى إطلالات الجونة فستانًا أظهر جزءًا كبيرًا من صدرها ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبره خبراء الموضة إطلالة غير موفقة.