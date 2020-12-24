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تحقيقات

كورونا في أسبوع.. حصاد نسب إصابات ووفيات «كوفيد-19» (صور)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:28 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سمر مدحت
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أسبوع شديد الخطورة مر على مصر والذي بدأ فيه منحنى إصابات ووفيات فيروس كورونا في التصاعد من جديد، والذي يشير إلى بدء دخول البلاد الموجة الثانية من الوباء العالمي المنتشر في أكثر من 100 دولة إلى الآن.

وشهد الأسبوع الحالي الذي ينتهي اليوم، زيادات قوية في معدلات الإصابة والوفيات الخاصة بالفيروس، حيث عاد المنحنى الوبائي للتصاعد من جديد بشكل مفاجىء، ومن خلال قفزات متتالية في تلك المعدلات.

واتساقًا مع ذلك، كشفت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا في مصر بدء في التصاعد منذ يوم ٣١ أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا.

وطالبت الوزيرة المواطنين بالالتزام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، مناشدة أصحاب الأعمال والمصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية في أنحاء الجمهورية كافة والتزام التباعد الجسدي قدر الإمكان.

وتكشف الأرقام التي رصدتها "الدستور" في التقرير التالي للستة أيام الماضية من الأسبوع الحالي، تصاعد شديد في منحنى الوباء بالفعل، كما أن هناك محافظات تصدرت أعلى نسب الإصابات والوفيات خلال الإسبوع الحالي تحديدًا وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية.

يوم السبت الماضي سجلت مصر 611 حالة إصابة جراء فيروس كورونا في ذلك اليوم فقط، و28 وفاة، ليصبح إجمالي الإصابات 12 ألفا و489 مصابًا، وبلغ إجمالي الوفيات 7069 حالة منذ بداية الجائحة.
كورونا في أسبوع..
بينما سجل يوم الأحد التالي، 664 حالة إصابة جراء الفيروس، وزاد معدل حالات الوفاة إلى 29 حالة في ذلك اليوم ليصبح إجمالي الإصابات 13 ألفا و153 حالة إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 7098 حالة وفاة.
كورونا في أسبوع..
وزاد معدل الإصابات في يوم الاثنين الماضي إلى 718 إصابة، وزاد معدل الوفيات وصل إلى 32 وفاة بينما بلغ إجمالي الإصابات 12 ألفا و627 حالة إصابة، بينما الوفيات بلغ مجملها 7130 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.
كورونا في أسبوع..
واستمر معدل الإصابات في الزيادة لليوم التالي الثلاثاء حتى وصل إلى 788 إصابة، بينما الوفيات بلغت في ذلك اليوم فقط 37، وأصبح مجمل الإصابات 12 ألفا و706 حالات، ووصلت الوفيات إلى 7167 حالة.
كورونا في أسبوع..
أما أمس الأربعاء فكانت القفزة في معدل الإصابات شديدة إذ سجلت مصر 911 إصابة في ذلك اليوم مقتربة من الألف الأولى في الموجة الثانية، بينما الوفيات بلغت 42 حالة، بإجمالي إصابات 12 ألفا و797 إصابة، بينما الوفيات إجمالية 7209.وجاء ترتيب المحافظات الأعلى في الإصابة خلال ذلك الأسبوع كالآتي: "القاهرة 31.7%، الجيزة 9.6%، الإسكندرية 8.2%، القلوبية 5.9%، البحيرة 5.1%، الغربية 4.0%، الفيوم 3.9%، المنيا 3.7%، المنوفية 3.2%، كفر الشيخ 2.8%، سوهاج 2.2%، أسيوط 2.2%".وكذلك: "السويس 1.9%، الشرقية 1.9%، بنى سويف 1.7%، أسوان 1.7%، بورسعيد 1.6%، قنا 1.5%، الأقصر 1.3%، الدقهلية 1.2%، دمياط 1.2 %، مطروح 0.9%، البحر الأحمر 0.7%، الإسماعيلية 0.6%، جنوب سيناء 0.5%، الوادى الجديد 0.4 %".
كورونا في أسبوع..

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