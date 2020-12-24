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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تركيب رافعة كهربائية بعمارة سكنية لتوأم من ذوي الهمم ببني مزار

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:20 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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استجابة لطلب توأم من ذوي الهمم، وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تركيب رافعة كهربائية بإحدى العمارات السكنية بمركز بني مزار، شمال المحافظة، والمقيم بها التوأم محمد وحسام سيد مصطفى من ذوي الهمم، وذلك استجابة لطلبهما الذي تقدما بها لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، لتسهيل عملية الصعود والهبوط لمحل إقامتهما وممارسة حياتهما بصورة طبيعة من خلال الذهاب للعمل بشكل يومي دون إعاقة لحركة المرور أو إشغال الطريق.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع التوأم بالديوان العام للمحافظة، حيث وجّه المحافظ رئيس مركز بني مزار، بالبدء في التنفيذ وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتحقيق طلبهما.

وقال المحافظ إن الدولة المصرية تبذل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة العامة وإطلاق ابداعاتهم في كافة المجالات، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الهمم، فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقًا غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصه لذوي الهمم في جميع المراكز، وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لإنهاء كافة طلباتهم، كما يجري متابعة أعمال إنشاء نادي متحدي الإعاقة المقام على ١٠أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل الصعوبات التي تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع.

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