روسيا: إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك- V» بحلول يونيو

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن روسيا ستنتج 30 مليون جرعة من اللقاح المحلي (سبوتنيك- V) المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بحلول يونيو القادم، لكن هذا قد يحدث في وقت سابق.وأضاف مانتوروف، في تصريحات إعلامية أوردتها وسائل إعلام الروسية اليوم الخميس: "إنه سيتم إنتاج أكثر من 2.5 مليون جرعة في ديسمبر، وأقل قليلًا للاستخدام المدني لكن في يناير المقبل، وفقًا للخطط التي تم تعديلها ووضعها من قبل الشركات في نوفمبر الماضي، وسيتم إنتاج 3.5 مليون، ثم 18 مليون جرعة بحلول أبريل حتى نصل إلى 30 مليون جرعة بحلول يونيو.. لكن لدىّ بعض التفاؤل بأن ذلك يمكن أن يحدث بشكل أسرع".وكان مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، قد قال يوم الاثنين الماضي: "إنه بحلول نوفمبر 2021، سيتمكن حوالي 70% من سكان روسيا من تلقي اللقاح، وبعد ذلك سيصبح فيروس (كورونا) تحت السيطرة".وأضاف جينتسبورج: "إنه في 8 ديسمبر الجاري من المتوقع أن تبدأ روسيا بإنتاج ما لا يقل عن 6 ملايين جرعة من اللقاح شهريًا اعتبارًا من يناير 2021".