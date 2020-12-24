ضبط 3 انتحلوا صفة رجال شرطة وخطفوا مهندسًا يمنيًا بقصر النيل

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عاطلين وسائق انتحلوا صفة رجال شرطة وخطفوا مهندسا يمنيا لسرقته بقصر النيل.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، مفاده تلقيه بلاغا من اليمني الجنسية "س ح"، 43 سنة، مهندس بمركز صيانة سيارات بالمملكة العربية السعودية، بأنه حال سيره بمنطقة ميدان الجزيرة- دائرة القسم، تعرف على أحد الأشخاص ادعى أنه يمتلك شققا للإيجار، وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها، وأثناء ذلك فوجئ بآخرين يستقلان سيارة أجرة ماركة هيونداي "لم يتمكن من التقاط أرقامها"، وقاموا باصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ساعة يد، مبلغ مالي 1200 جنيه، 100 دولار أمريكي ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور، جيزة، ولاذوا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م ك"، 27 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 31667 لسنة 2017م العجوزة جيزة "سرقة مسكن"، و"م ج س"، 26 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 14135 لسنة 2018م الأزبكية "نصب" شقيق والده، "م س"، 59 سنة، سائق والسابق اتهامه في 4 قضايا، آخرها 5695 لسنة 1991م مصر الجديدة "سرقة متنوعة".وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ل ق هـ 435 ماركة هيونداي فيرنا (أجرة ـ تاكسي) قيادة المتهم الثالث "مستأجرة"، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد "المستولى عليهما"، وكذا مبلغ مالى 1000 جنيه "من متحصلات الواقعة"، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.