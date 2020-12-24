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محافظات

خيري فرغلي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة المنيا وعصام سليمان نائبًا له

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:06 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أسفرت نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا، عن فوز الطالب خيري فرغلي محمد بكلية الزراعة الفرقة الثالثة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالب عصام زكي إبراهيم سليمان بكلية دار العلوم الفرقة الرابعة نائبًا لرئيس الاتحاد بالتزكية.

وذلك بعد منافسات استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين، خاضها 759 طالبًا وطالبة ممن انطبقت عليهم شروط الترشح، والتي اختتمت بإعلان رؤساء اتحادات الكليات ومساعديهم، ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه، وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وهنأ الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، الطلاب الفائزين بعضوية اتحاد طلاب الجامعة والكليات، بعد إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات للنتائج النهائية، مؤكدًا أن طلاب الاتحاد هم نموذجًا لزملائهم الطلاب، والممثل الشرعي الذي يعبر عن آرائهم وطموحاتهم، وهمزة الوصل بين إدارة الجامعة والطلاب، مضيفًا أن إعلان فوزهم اليوم هو بداية جديدة لهم في العمل الخدمي والعام، وخطوة ناجحة لتحقيق طموحاتهم في حياتهم العملية والجامعية.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية التي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة التزم بها الجميع، وإدارتها الإدارة العليا لانتخابات، برئاسته، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبًا، وعضوية كل من: الدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبعضوية الطالب أحمد عازي بكلية طب الأسنان ممثلًا عن الطلاب، والطالبة ميرنا أسامة بالسياحة والفنادق ممثلة عن الطالبات.

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