6 آلاف و178 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 6 آلاف و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت سادات لاري، في تصريحها الصحفي وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، اليوم الخميس، إنه "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 6 آلاف و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و183 ألفا و182 شخصا، من ضمنهم 5 آلاف و371 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة".وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 924 ألفا و685 شخصا، فيما تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 152 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين ألفا و308 أشخاص.