91 وفاة و2847 إصابة جديدة بـ«كورونا» في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2847 إصابة جديدة و91 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 347 ألفا و204 حالات، تعافى 315 ألفا و952 حالة، بينما توفي 5745 حالة.وأشار البيان إلى تواجد 2648 حالة فى المستشفيات منها 445 حالة في العناية المركزة.وأوضحت الصحة النمساوية أن أعلى معدل إصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 527 حالة، والنمسا السفلى 513 حالة، ثم العاصمة فيينا 493 حالة، وستيريا 395 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات فى بورجنلاند وبلغت 54 حالة.