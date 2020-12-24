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تحقيقات

«المنطقة الخضراء» كلمة السر.. تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية في أسبوع

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:22 م
التوترات الأمريكية
التوترات الأمريكية الإيرانية
منار أحمد
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تصاعدت حدة التوترات الأمريكية الإيرانية بعد الهجوم الذي استهدف محيط سفارة واشنطن في بغداد الأحد الماضي، حيث دعا مسئولون أمريكيون لمحاسبة المتورطين في الهجوم متهمين إيران بضلوعها في الحادث، والتي تتخوف من احتمال توجيه ضربة أمريكية قبل تولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه 20 يناير المقبل.

وترصد الدستور أحدث التحركات والتصريحات من الأطراف الثلاث وهي أمريكا والعراق وإيران بشأن الهجوم الأخير الذي استهدف المنطقة الخضراء وهي المنطقة التي دائما ما تشتعل على خلفية التوترات بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية.

- واشنطن تحمل إيران المسئولية
وحملت القيادة المركزية الأمريكية، إيران مسئولية مقتل أي أمريكي في العراق، حسبما أفاد بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها إن "الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد الأحد الماضي، وقامت به بالتأكيد جماعات مدعومة من إيران، لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو إصابات بين أمريكيين وإنما تسبب بأضرار للمباني".

وأضافت في بيانها أن "الجماعات التي استهدفت السفارة مدعومة من إيران التي توفر لهم الدعم المادي والتوجيهات، وهي خارجة عن القانون لأنها في الواقع تعمل وفقا للتوجهات الإيرانية، وهو ما يشكل خيانة مباشرة للسيادة العراقية".

- ترامب يحذر طهران
يأتي بيان القيادة المركزية الأمريكية، بعد تحذير الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الأربعاء في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. ترى من أين أتت؟ من إيران. والآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق".

وأضاف ترامب "بعض النصائح الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي سأحمّل إيران المسؤولية. فكروا مليا".

- رئيس فيلق القدس يزور العراق في محاولة للتهدئة
فيما أكدت مصادر عراقية أن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، زار العراق خلال الساعات الماضية، في محاولة للتهدئة والتنصل من المسؤولية عن الهجوم بعد التصريحات الأخيرة التي تكشف عن بحث واشنطن خيارات عدة من أجل الرد على أي هجوم محتمل قد يطال أمريكيين أو مصالح أمريكية في العراق، وتعتبر تلك الزيارة الثانية لقاآني في أقل من شهر للعراق.

- العراق يؤكد وضع خطة أمنية لمنع استهداف المنطقة الخضراء
ومن جهته، أكد عثمان الغانمي وزير الداخلية العراقي، اليوم، العمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام عربية "نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد"، مؤكدا اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية.

وأضاف أن العراق أفشل عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، موضحا أن هناك تنسيقا كبيرا مع قوات التحالف والناتو لملاحقة مطلق الصواريخ والإرهابيين وأن السلطات العراقية لن تسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة.

- إيران تنفي وتدعو ترامب للتخلي عن إثارة التوترات
فيما نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اتهام ترامب والمسئولين الأمريكيين لطهران بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية الأحد الماضي، حسبما أفادت وكالة إرنا الإيرانية.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن هذه الاتهامات "تأتي في إطار سياسة الإسقاط المتعارف عليها من جانب البيت الأبيض لغرض التضليل وصرف الأنظار على الظروف العصيبة للغاية التي يمر بها ترامب حاليا".

ودعا زاده، ترامب وهو في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض، إلى التخلي عن إثارة التوترات وخوض المغامرات الخطيرة، وحمل الإدارة الأمريكية "تداعيات ونتائج أي خطوة حمقاء في ظل الظروف الراهنة"، على حد قوله.

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