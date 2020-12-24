«الخطيب» أول الحضور في جنازة أحمد البكري (صور)

وصل منذ قليل، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لحضور صلاة الجنازة على الراحل أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.وتوفي أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صباح اليوم الخميس متأثرا بفيروس كورونا، وأوضح نادي الزمالك أن صلاة الجنازة تقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة العصر.وتقدم نادي الزمالك ببيان رسمي ينعي فيه الراحل وقال "تتقدم اللجنة المكلفة برئاسة الزمالك واللجان التنفيذية وجميع العاملين في النادي بخالص العزاء لأسرة أحمد البكري رئيس اللجنة والذي وافته المنية صباح اليوم".