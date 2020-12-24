القباج: تكليف رئاسي بتطوير الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفني والثقافي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفني والثقافي وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين، يتمثل في بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين في إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفي ضوء التجارب الدولية في مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاع الفني والإبداعي، بما يضمن حصولهم على المعاش التأميني.وفي الإطار، عقدت القباج اجتماعًا مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بحضور الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وممثلين عن وزارة الثقافة، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية والمتخصصين، استعرض المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الفني والثقافي.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد الفنانين المسجلين على قواعد بيانات التأمينات 1654 بنسبة تغطية تأمينية 4.4%، مشيرة إلى أن الفنان يسدد 21% من فئة دخل الاشتراك التي يرغب بها الاشتراك، كما أن الفنانين أصحاب الدخول المرتفعة (فوق 7000 جنيه) يمكنهم الاشتراك بنظام المعاش الإضافي وسداد نسبة 10% من شرائح الدخل بحد أقصى 14000 جنيه.وأوضحت، أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين تتمثل فى حصر وتسجيل الفنانين على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة التي تمثلهم مما يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخضوع أعضاء نقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعي،بالإضافة إلى دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحي، والشراكة بين الوزارة وممثلي النقابات الفنية والمجتمع المدني في القيام بحملات توعية لهذه الفئة بأهمية التأمين الاجتماعي.ومن جهته، قدم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الشكر لوزيرة التضامن على الدعوة الكريمة، مؤكدا أن العمل يتم بين أجهزة الدولة ووزاراتها كوحدة واحدة كل متكامل، بتوجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها حتى يحيا حياة كريمة لائقة، يتمتع فيها بحقوقه ويؤدي فيها واجباته.وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد فرق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، ونسعى جاهدين لمناقشة الأمور المشتركة، لافتا إلى أنه لا مانع من التعاون معها في أي ملف يخص حقوق العمال، والنقابات العمالية والمهنية، أو تقديم المساعدة في أي أمر آخر أو تقديم أفكار من شأنها أن تساعد أى فئة من الفئات التي يمكن أن تتعرض للعديد من الأمور التي لا تستطيع مواجهتها، والتفكير معًا لحل كل تلك المشكلات، وهو أمر واجب على جميع الأطراف.وقال سعفان، إنه يجب أن نكون على استعداد دائمًا لخدمة كل ما يطلبه العمال في أي مكان، مع ضرورة سماع تفاصيل مشكلاتهم والسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها حتى لو تطلب الأمر التعامل مع جهات أخرى من شأنها أن تساهم في حلها.ووجه الوزير بضرورة دراسة القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات التي تقوم على خدمة الفنانين على مختلف فئاتهم، مع إعادة النظر بشكل كامل فيها، بعمل إيراد دائم للنقابة يحصل من الفنانين تغذى به النقابة الصناديق المخصصة لصرف المعاشات والبدلات الخاصة بهم، للارتقاء بمستواها بما هو لائق ومقبول.وأضاف وزير أن الأعضاء القانونيين في النقابات مطلوب منهم تقديم تصور بنقاط القوة والضعف في تشريعاتهم المنظمة لعمل النقابات المنضمين إليها، لتكون بمثابة النور الذي تمضي على دربه اللجنة المشكلة، لإيجاد حلول ذاتية يوافق عليها كل الأطراف.ومن جهته، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خضوع جميع المصريين لمظلة التأمين الاجتماعي مستعرضا مزايا نظام التأمين الاجتماعي المصري وتغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم كافة التعاون والدعم الممكن لجميع اعضاء النقابات الفنية للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي كأصحاب أعمال، مشيرا إلى ضرورة رفع الوعي التأميني لدى كافة جموع الشعب المصري.في حين قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم دراسة وضع صندوق معاشات الفنانين في إطار أحكام قانون 54 لسنة 1975، مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف على الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي الصندوق واستدامته.وأشار إلى أهمية مراجعة التشريعات الحالية، وقوانين إنشاء النقابات الفنية والتشريعية،خاصة المواد المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفنانين وأسرهم، ووضع معاييرلتحسين موارد النقابات.واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والثقافة، فضلا ممثلين عن النقابات في المجال القانوني والفني ومجموعة من الفنانين باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء.