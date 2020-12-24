وكيل «تعليم القليوبية»: إجراء الامتحانات في ظل «كورونا» يُعد تحديًا كبيرًا

أكد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن إجراء امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي يُعد تحديًا كبيرًا في ظل تطبيق إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة إطلاق حملات التعقيم والتطهير بالمدارس، والالتزام بالإجراءات الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة الطلاب والمعلمين، والالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية مع مديري الإدارات؛ لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الصف الدراسي الأول، بحضور المهندس الصادق السيد محمد، مدير عام التعليم الفني والمهندسة هالة شندي رئيس هيئة الأبنية.أأشار «الفيومي»، إلى أن الاستعدادات تأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم لتجهيز خطتها واستعدادها داخل اللجان بالمدارس قبل امتحانات منتصف العام، ومن خلال وضع العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة أفراد منظومة الامتحانات طلاب ومراقبين ومشرفين.ووجه باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي شدد عليها ومنها؛ تعقيم وتطهير لجان الأمتحانات والمقاعد الخشبية، وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجنة الواحدة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات للطلاب والعاملين وقياس لدرجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين على بوابات المدارس، وضمان التهوية الجيدة داخل اللجان، بالإضافة إلى تنظيم دخول وخروج الطلاب من بوابات اللجان.