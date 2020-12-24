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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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إنفوجراف
عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:51 م
سوسن
إسلام جمال
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أثار اسم سوسن للزرافة الجديدة في حديقة الحيوانات بالجيزة الجدل على مدار اليومين الماضيين، وهذه أبرز أسماء الحيوانات التي تصدرت التريند:
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