اكتشاف 33 إصابة بسلالة كورونا الجديدة في الدنمارك

كشفت الدنمارك عن رصد 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي تنتشر بسرعة في أجزاء من بريطانيا.وقال معهد المصل الدنماركي، المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد، في تقرير نشر أمس الأربعاء، إن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر و19 ديسمبر.وقامت الدنمارك، الرائدة على مستوى العالم في مجال تسلسل الجينوم، بتحليل المواد الجينية في 7805 عينات إيجابية خلال هذه الفترة، ما يعني أن السلالة الجديدة وجدت في 0.4 % من حالات الإصابة.وقال المعهد إن النسبة يمكن أن تتغير إذ لم يجر تحليل سوى نسبة 13.5 % فقط من الحالات الإيجابية حتى الآن.وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يعتقد أنها أسرع في الانتشار من السلالات الأخرى.