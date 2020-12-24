رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس صراف وسائق للاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:48 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس صراف وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقصد التربح منه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام كلٍ من صراف بإحدى شركات الصرافة، وسائق بذات الشركة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، مُتخذان من المقاهى والمحال التجارية المجاورة للشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و2 هاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: الإفراج عن لقاح كورونا جمركيًا الأحد.. وتجهيز مقار التطعيم غدًا

«الصحة»: جهزنا 27492 عضوا بالأطقم الطبية لمواجهة موجة كورونا الثانية

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

مواعيد برنامج انت مين The Masked Singer

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

image description

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

image description

أسيوط تودع جثمان شهيد سيناء «علي حسانين» في جنازة عسكرية مهيبة

image description

حملة على مراكز الدروس الخصوصية بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: الإفراج عن لقاح كورونا جمركيًا الأحد.. وتجهيز مقار التطعيم غدًا

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

طوارئ في المحافظات لبدء توزيع لقاح كورونا

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

إطفاء فرنسا تجري فحوص كورونا لسائقي الشاحنات في دوفر لحل الأزمة

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

بدعوة من رئيس الجمهورية.. موعد انعقاد مجلس النواب الجديد

اليونان تتخلى عن أحد تقاليدها للاحتفال بعيد الميلاد بسبب كورونا

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان معرض الجامعة الأول للكتاب

احتفالية بمئوية عبد الرحمن الخميسى في المركز الثقافي الروسي

صدور كتاب جديد لـ شوقي علام عن دار الإفتاء المصرية

أعمال موسيقية وباليه في احتفالات الكريسماس بأوبرا الإسكندرية