حبس صراف وسائق للاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس صراف وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقصد التربح منه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام كلٍ من صراف بإحدى شركات الصرافة، وسائق بذات الشركة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، مُتخذان من المقاهى والمحال التجارية المجاورة للشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطهما.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و2 هاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.