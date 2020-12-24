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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

البورصة تتصدى لكورونا وتغلق الأسبوع بمكاسب 1.7 مليار جنيه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:48 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الخميس- آخر تداولات الاسبوع على صعود جماعى، بدعم من عمليات شراء موزعة على أغلبية أسهم السوق بعد انتهاء موجة الهبوط الحادة التى ألمت بالبورصة منذ مطلع تداولات الأسبوع، على خلفية اتخاذ عددا من الدول لإجراءات احترازية جديدة وإلغاء أعياد الكريسماس، نتيجة ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا أشد شراسة من نظيرتها بالموجة الأولى.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند 638.549 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة.

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