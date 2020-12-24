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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع 9 مراكز للدروس الخصوصية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:46 م
غلق مراكز للدروس
غلق مراكز للدروس الخصوصية
البحيرة معوض هويدى
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أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم تشكيل لجان للقيام بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز "أبو المطامير - أبو حمص - إدكو - إيتاي البارود - كفرالدوار - التحرير - الدلنجات - الرحمانية - كوم حمادة - دمنهور" وأسفر المرور عن غلق وتشميع 5 سناتر للدروس الخصوصية بمنطقة شارع الجيش.

إدارة التحرير التعليمية، غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية بشقة بمنطقة مسجد التوحيد بمركز بدر.

كما تم المرور بقرية محلة داود بالرحمانية، وتبين وجود منزلين مغلقين ولكن يوجد بهما طالبات، وتم معرفة أسماء المعلمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، والمرور على منطقة كرستالة لمقر دروس خصوصية ولا يوجد طلاب والمقر مغلق، وتم التحذير بعدم الفتح.

والمرور على منطقة خلف مدرسة ناصر العسكرية، وتم غلق تام مقر لمعلم لغة إنجليزية، والمقر مغلق ولا يوجد طلاب، وغلق أربعة مقرات للدروس الخصوصية بقريتى سيدي غازي والوكيل بالتنسيق رئيس القرية وأعضاء الرقابة والمتابعة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد، وتنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م بتشکيل لجنة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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