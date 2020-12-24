شروط المسابقة البحثية المسيحية لطلاب المدارس والعاملين بالتعليم

نشر المكتب الإعلامي بالكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، تفاصيل المسابقة البحثية المسيحية التابعة لوزارة التربية والتعليم.وأوضحت الكنيسة في بيان لها أن مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، التعليمات التنفيذية للمسابقة البحثية المسيحية، سوف يصعدخمسة فائزين من الطلبة على مستوى كل مديرية تعليمية، ومثلهم من العاملين.وتمثلت الشروط للمشاركة في المسابقة أن تسلم للموجه الأول بالإدارة التعليمية، في موعد أقصاه ١ مارس ٢٠٢١ على أن يتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية.كما تسلم المسابقات المصعدة من الإدارات إلى التوجيه العام بالمديرية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢١ ويتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية.وتابعت الكنيسة "يتم تصعيد خمسة أوائل من كل مرحلة ومن المعلمين على مستوى كل إدارة وبعد ذلك يتم تصعيد خمسة أيضًا على مستوى كل مديرية من المصعدين على مستوى الإدارات التعليمية.وتتيح المسابقة مشاركة لكافة الطلاب بالتعليم الحكومي بأنواعه والخاص واللغات والدولي وللفئات الخاصة والوافدين.كما تم تخصيص مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية. وشملت المسابقة أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها.وهذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى للطلاب العام الدراسي الماضي.ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثاني بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.