رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

شروط المسابقة البحثية المسيحية لطلاب المدارس والعاملين بالتعليم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:44 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
تريزة شنودة
طباعة
نشر المكتب الإعلامي بالكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، تفاصيل المسابقة البحثية المسيحية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الكنيسة في بيان لها أن مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، التعليمات التنفيذية للمسابقة البحثية المسيحية، سوف يصعدخمسة فائزين من الطلبة على مستوى كل مديرية تعليمية، ومثلهم من العاملين.

وتمثلت الشروط للمشاركة في المسابقة أن تسلم للموجه الأول بالإدارة التعليمية، في موعد أقصاه ١ مارس ٢٠٢١ على أن يتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية.
كما تسلم المسابقات المصعدة من الإدارات إلى التوجيه العام بالمديرية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢١ ويتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية.

وتابعت الكنيسة "يتم تصعيد خمسة أوائل من كل مرحلة ومن المعلمين على مستوى كل إدارة وبعد ذلك يتم تصعيد خمسة أيضًا على مستوى كل مديرية من المصعدين على مستوى الإدارات التعليمية.

وتتيح المسابقة مشاركة لكافة الطلاب بالتعليم الحكومي بأنواعه والخاص واللغات والدولي وللفئات الخاصة والوافدين.
كما تم تخصيص مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية. وشملت المسابقة أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها.
وهذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى للطلاب العام الدراسي الماضي.
ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثاني بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

«الصحة»: الإفراج عن لقاح كورونا جمركيًا الأحد.. وتجهيز مقار التطعيم غدًا

مواعيد برنامج انت مين The Masked Singer

«علمية كورونا»: استخدمنا دواء أوقفه العالم كله وتأكدت صحة «خطوتنا»

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

image description

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

image description

أسيوط تودع جثمان شهيد سيناء «علي حسانين» في جنازة عسكرية مهيبة

image description

حملة على مراكز الدروس الخصوصية بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: الإفراج عن لقاح كورونا جمركيًا الأحد.. وتجهيز مقار التطعيم غدًا

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

طوارئ في المحافظات لبدء توزيع لقاح كورونا

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

إطفاء فرنسا تجري فحوص كورونا لسائقي الشاحنات في دوفر لحل الأزمة

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

بدعوة من رئيس الجمهورية.. موعد انعقاد مجلس النواب الجديد

اليونان تتخلى عن أحد تقاليدها للاحتفال بعيد الميلاد بسبب كورونا

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان معرض الجامعة الأول للكتاب

احتفالية بمئوية عبد الرحمن الخميسى في المركز الثقافي الروسي

صدور كتاب جديد لـ شوقي علام عن دار الإفتاء المصرية

أعمال موسيقية وباليه في احتفالات الكريسماس بأوبرا الإسكندرية