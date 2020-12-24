اتحاد الجامعات العربية يوقع اتفاقية لنشر ثقافة الجودة

وقع اتحاد الجامعات العربية في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم "أروقا"، تهدف إلى زيادة نشر ثقافة الجودة في الأوساط الأكاديمية.وقع الاتفاقية الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، وعن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم رئيسها الدكتور طلال أبو غزالة.ونصت بنود الاتفاقية على التعاون في مجال الجودة من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتعزيز جودة التعليم في المؤسسات الجامعية العربية لتكون بالمستوى العالمي من خلال برامج نشر ثقافة الجودة وعقد الدورات التدريبية ودعم مراكز ضمان الجودة فيها، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالجودة الأكاديمية للجامعات العربية.