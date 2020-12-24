السعودية: 189 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 361725 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 190 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 352608 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية، 11 حالات وفاة جديدة، ليصيح إجمالي عدد الوفيات 6159 حالة منذ بداية الجائحة.وفي الإطار ذاته، أكدت وزارة الصحة السعودية، أنها ترصد الانخفاض المستمر لحالات الإصابة بفيروس كورونا