إرهاق واكتئاب.. 3 أعراض بعد التعافي من كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه تم رصد أعراض ما بعد كورونا للمتعافين من الفيروس، مضيفا أن مصر من أول الدول التي وضعت بروتوكولا لمتلازمة ما بعد التعافي.وأكد حسني، أن الأعراض تشمل الإرهاق الجسدي وتسارع في ضربات القلب والاكتئاب النفسي الذي يستمر لمدة شهرين، موضحا أن كل عرض يختلف عن الآخر في مدة استمراره.جاء ذلك المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة والسكان منذ قليل، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام.يذكر أن المؤتمر ناقش دور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم والنتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، كما سيتم الإعلان عن الآليات الواجب على المواطنين اتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولاسيما للنساء الحوامل وكبار السن.