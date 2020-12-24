بعد صدور مذكراته.. عمرو موسى ضيف إبراهيم عيسى على «القاهرة والناس»

يظهر عمرو موسى متحدثا لأول مرة عن كتابه "سنوات الجامعة العربية"، مع إبراهيم عيسى فى برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، الليلة التاسعة مساء.و يتحدث "موسى" فى شهادته الموثقة عن عشر سنوات صاخبة أمضاها أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية خلال الفترة من عام 2001 إلى 2011.ويتوقف ابراهيم عيسى في حواره مع الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عند أهم نقاط فصول كتابه، حيث يكشف عمرو موسى تفاصيل تذكر لأول مرة عن تحذيره ومواجهته لصدام حسين قبل الغزو الأمريكى وقصة السطور التى أبقت على الهوية العربية للعراق، كما يؤكد على ما قاله فى مؤتمر قمة شرم الشيخ (يناير2011) أمام مبارك وتحذيره من غضب شعبى محتمل على الحكام العرب.كذلك يشمل الحوار موقف عمرو موسى من سنوات متابعته للملف اللبناني، والقضية الفلسطينية وذكرياته ومواقفه مع العديد من الساسة والحكام العرب، ولم تخل مذكرات عمرو موسى الصادرة عن دار الشروق والتي حررها ووثقها الكاتب خالد أبو بكر من طرائف، والتي علق عليها "عيسى" بأنها أعمق وأكثر مدلولا مما يظنه البعض.تم تسجيل الحوار في مكتبة عمرو موسى التي أهداها لجامعة النيل، وحرص على أن تشمل جميع أفرع العلم من أول الكتب العلمية ونصوص الدستور المصري، وحتى دواوين المتنبي وأحمد شوقي.