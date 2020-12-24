«شنطة عدة» في تخريج دفعة متدربين «فني كهرباء»

شهد مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، تخريج عددا من المتدربين السوريين والسودانيين في مجال فني كهرباء.وسلم عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شهادات التخرج لجميع المتدربين بالإضافة إلى "شنطة عدة" تتضمن بعض الأدوات المستخدمة في مهنة الكهرباء.وتوجه الجمل، بالتحية لكل المشاركين على حرصهم بالمشاركة في الدورة التدريبية، مؤكدا أن المركز مفتوح أمام الجميع الحصول على التدريب في أي وقت وللاستفادة من الخبرات المتاحة.وقال، سعيد بوجود شباب عربي يسعى للحصول على دورة تدريبية، مؤكدا أن مصر دائما بترحب بكل الأشقاء العرب، ولا تتأخر إطلاقا في تقديم كل الدعم.شارك في الاحتفالية طارق سليمان، مدير مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وعددا من المدربين.