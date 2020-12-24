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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل لحيازته كمية من الأقراص المخدرة فى مدينة نصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:43 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه في مدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط كمية من الأقرص المخدرة، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة، حال استقلاله سيارة ملاكى مستأجرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين للاتصال بعملائه واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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