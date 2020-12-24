تعرف على أسعار تذاكر الطيران ضمن مبادرة «شتى فى مصر»

قال تامر نبيل، عضو غرف المنشآت الفندقية، إن حملة «شتي في مصر» منظمة من خلال غرفة الفنادق بالتعاون مع وزارة الطيران، متاحة لكل شركات السياحة لفترة إجازة نصف العام بداية من أول فبراير، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل خفض أسعار التذاكر لتشمل مدينة الأقصر وأسوان للفرد 1500 جنيه، شرم الشيخ 1700 جنيه، الغردقة 2000 جنيه، ويمكن شراؤها من مصر للطيران مباشرة على تاريخ أول فبراير، بداية إجازة نصف العام، وستطلق حملة إعلامية للترويج للمبادرة بداية من أول يناير.يذكر أن المبادرة أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني بهدف دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية عن طريق منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد وإجازة منتصف العام الدراسي، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية استعداد الغرفة للمشاركة.