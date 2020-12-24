واحد من كل 85 شخصًا يُصاب بـ«كورونا» فى إنجلترا

قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس إن معدل انتشار كوفيد-19 في إنجلترا ارتفع مرة أخرى في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وبلغت الإصابات نحو 645800 أي مصاب واحد من كل 85 من السكان.وأضاف المكتب أن نسبة من تأكدت إصابتهم واصلت الارتفاع بشدة في لندن وشرق إنجلترا والجنوب الشرقي، وتشهد لندن حاليًا أعلى نسبة حالات إيجابية.وكان معدل الانتشار في الأسبوع السابق إصابة واحدة من بين كل 95 من السكان وفقًا لتقديرات المكتب.