كوريا الجنوبية تستورد لقاحات كورونا لتطعيم 16 مليون شخص

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن بلاده سوف تستورد لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تكفي لتطعيم 16 مليونا من سكانها.وتواجه الحكومة ضغوطا شعبية متزايدة بسبب خططها لشراء اللقاحات، في حين سجلت البلاد ثاني أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات أمس الأربعاء.وستكون إمدادات لقاح شركة "فايزر" لصناعة الأدوية الذي طورته مع شركة "بيونتيك" الألمانية، والذي يؤخذ على جرعتين- كافية لتطعيم عشرة ملايين شخص، ومن المتوقع أن تصل شحنات اللقاح في الربع الثالث من 2021 إلى كوريا الجنوبية.وقال رئيس الوزراء، جيونج سيه- جيون، في تصريح صحفي: "نحشد كل طاقات البلاد لجلب الشحنات في الربع الثاني.. المفاوضات جارية"، وأضاف أن الجرعات من "يانسن" زادت من جرعات تكفي لأربعة ملايين شخص إلى ما يكفي لستة ملايين شخص، وستكون جاهزة للاستخدام في الربع الثاني من العام المقبل.ووقعت الحكومة الكورية الجنوبية اتفاقا مع شركة "إسترازينيكا"، وستصل الجرعات في يناير، ودخلت البلاد المراحل النهائية في محادثات مع شركة "موديرنا" لتوقيع اتفاق في يناير لشراء 20 مليون جرعة.وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية 985 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 53533 إصابة، بينها 756 حالة وفاة.