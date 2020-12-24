إصدار بطاقة إيداع بسجن زعيم حزب «قلب تونس»

أفاد متحدث باسم محكمة تونس العاصمة، محسن الدالي، اليوم الخميس، بإصدار المحكمة بطاقة إيداع بالسجن ضد زعيم حزب "قلب تونس" نبيل القروي لتهم ترتبط بالفساد المالي.وأضاف المتحدث، أن بطاقة الإيداع بالسجن صدرت ضد رجل الأعمال في قضية تتعلق بتبييض أموال، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.وكان القروي مرشح حزب "قلب تونس"، الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية لعام 2019، في السباق الرئاسي الأخير، ونافس الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني.