التفتيش على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالبحيرة

قال السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، إن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية خلال شهر نوفمبر الماضي، بالتفتيش على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف مدير المديرية، أن حملات التفتيش أسفرت عن رصد 3 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلها.