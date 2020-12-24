تعيين 1193 شابًا بالبحيرة خلال نوفمبر الماضي

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1193 شابًا خلال شهر نوفمبر الماضي، من مختلف المؤهلات من بينهم 8 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 68 فرص عمل، فضلًا عن إستخراج 698 شهادة قياس مستوى مهارة ونفس العدد رخصة مزاولة مهنة.وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس، إن المديرية قامت بتسجيل 50 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن صرف منحًا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالي 14 ألف جنيه، و9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه، و3 منحة وفاة بمبلغ 6 آلاف جنيه، وصرف 6779 جنيها كرعاية صحية لـ3 حالات لعمل عمليات جراحية صغري وعلاج.