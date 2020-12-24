بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 3.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 3.4 نقطة ليبلغ مستوى 5569.39 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.06 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 161.4 مليون سهم تمت عبر 6845 صفقة نقدية بقيمة 24.6 مليون دينار (نحو 83.6 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.7 نقطة ليبلغ مستوى 4546.77 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.04% من خلال كمية أسهم بلغت 124.4 مليون سهم تمت عبر 3769 صفقة نقدية بقيمة 9ر10 مليون دينار (نحو 06ر37 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر5 نقطة ليبلغ مستوى 43ر6088 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.1 % من خلال كمية أسهم بلغت 37.03 مليون سهم تمت عبر 3076 صفقة بقيمة 13.7 مليون دينار (نحو 5ر46 مليون دولار).وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 9.5 نقطة ليبلغ مستوى 4617.81 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.21 % من خلال كمية أسهم بلغت 97.6 مليون سهم تمت عبر 2156 صفقة نقدية بقيمة 8.8 مليون دينار (نحو 29.9 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (يوباك) و(ياكو) و(الراي) و(خليج ب) أما شركات (الامتياز) و(الاولى) و(عقارات ك) و(اهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (السورية) و(سكب ك) و(الاعادة) و(ورقية) الأكثر انخفاضا.