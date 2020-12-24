«لا تخف» العظة الأحدث للأنبا إسحق بإيبارشية طما

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا إسحق، أسقف الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر.وجاءت عظة نيافته الأخيرة بعنوان "لا تخف أيها القطيع الصغير"، وذلك ضمن سلسلة العظات الأسبوعية التي يلقيها لدعم الأقباط روحيًا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.