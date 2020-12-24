الفاتيكان يحتفل بقداس عشية عيد الميلاد في كنيسة القديس بطرس

من المقرر أن يحتفل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الخميس بقداس عشية عيد الميلاد في حقبة الوباء الكئيبة في كنيسة القديس بطرس، مع جمهور محدود العدد، وإجراءات وقائية أخرى لمكافحة فيروس كورونا.ومن المقرر أن يقام القداس قبل ساعتين من موعده المعتاد، الساعة 0730 مساء (1830 بتوقيت جرينتش)، بحيث يمكن أن ينتهي قبل بدء قوانين حظر التجول الإيطالية في الساعة العاشرة مساء.ومن المقرر أن يشارك عدد أقل بكثير من المعتاد من رجال الدين والجمهور في الحدث الذي يحضره عادة مئات الأشخاص.كما قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس لن يطلق رسالة "إربي إيتوربي" (للمدينة والعالم) أمام حشود في ساحة القديس بطرس في يوم عيد الميلاد لمدينة وإلى العالم) من الشرفة الرئيسية للكنيسة كالمعتاد.وبدلا من ذلك سيتم نقل عظته من داخل القصر الرسولي، وبثها عبر الإنترنت.وينطبق الأمر نفسه على رسائل صلاة التبشير الملائكي المقررة في 26 و27 كانون أولديسمبر و1 و3 و6 كانون ثانيناير.ويبذل الفاتيكان قصارى جهده لحماية البابا 84 عاما من مخاطر الإصابة، خاصة بعد أن ثبتت إصابة اثنين من الكرادلة المقربين منه بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.