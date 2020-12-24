البطل بيج رامى يصل إلى مطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، البطل المصري رامي السبيعي «بيح رامي» الحاصل على المركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا 2020» التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.ووصل «بيج رامي» على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، حيث كان في استقباله مسئولو العلاقات العامة بشركة مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي.واحتشد المئات من أصدقائه وأسرته خارج صالة الوصول.