إريتريا تسجل أول وفاة بكورونا

قالت وزارة الإعلام في إريتريا، إن البلاد سجلت أول وفاة بسبب مرض كورونا المستجد كوفيد- 19 اليوم الخميس.وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 877 بينما بلغ عدد المتعافين 599.ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل بخصوص الوفاة.وسجلت إريتريا أول إصابة بفيروس كورونا في 21 مارس.