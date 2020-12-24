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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليونان تتخلى عن أحد تقاليدها للاحتفال بعيد الميلاد بسبب كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:10 م
احتفالات اليونان
احتفالات اليونان
وكالات
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اضطرت اليونان هذا العام للتخلي عن تقليد يقوم فيه الأطفال بالذهاب للمنازل وغناء ترانيم عيد الميلاد، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وقد أعلنت سلطات الحماية المدنية اليونانية حظر هذا التقليد هذا العام.

وقال رجل مسن لتلفزيون الحكومي اليوم الخميس" حسب ذاكرتي، لم يحدث مثل هذا الأمر من قبل، ولا حتى خلال الحرب العالمية الثانية".

كما أصدرت الحكومة أوامرها بتقييد احتفالات عيد الميلاد بصورة كبيرة، حيث لا يسمح بتجمع أكثر من تسعة أشخاص في كل منزل، ولا أكثر من أسرتين.

وفي حال لم يلتزم صاحب المنزل بالقواعد، سوف يواجه غرامة بقيمة 3000 يورو (3660 دولار)، وسيتعين على الضيوف دفع 300 يورو.

وجرى إغلاق الحانات، التي يحتفل بها اليونانييون عادة بليلة عيد الميلاد، منذ مطلع نوفمبر الماضي.

ومن أجل منع تجمع الشباب في الشوارع بعد بداية حظر التجوال من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا، سيتم إغلاق محطات المترو في وسط أثينا.

ويذكر أن اليونان، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، لم تتضرر بصورة كبيرة من فيروس كورونا حتى أواخر شهر أكتوبر الماضي، عندما ارتفعت حالات الاصابة بصورة حادة وتعرض النظام الصحي للضغط.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حتى الآن أكثر من 4200 حالة.

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