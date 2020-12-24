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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تنفى بوار أراضٍ زراعية فى الفيوم بسبب عجز بمياه الرى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:23 م
المركز الإعلامي لرئاسة
المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في مياه الري يؤدي لبوار الأراضي الزراعية بمحافظة الفيوم.

وقال المركز، في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في مياه الري سواء بمحافظة الفيوم أو غيرها من المحافظات، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير جميع الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الزراعات بكل محافظات الجمهورية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقًا للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وفي إطار حرص الدولة على توفير المياه لجميع المنتفعين بالقطاع الزراعي، فإنه يتم المرور والمتابعة بشكل يومي لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف والمحطات بكل المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات أو تعديات على المجاري المائية، ولم يتم رصد أو ورود أي شكاوى تذكر فيما يخص نقص مياه الري.

كما أنه جارٍ حاليًا تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كم على مستوى المحافظات، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.

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