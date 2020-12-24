لجنة هندسية لمعاينة عقار مائل بمنطقة أبو السعود بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة هندسية من الحي، ومحافظة القاهرة؛ لمعاينة عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة أبو السعود عقب إتمام إخلائه من السكان نتيجة لوجود تصدع به وميل.وقررت النيابة استدعاء الأهالي لسماع أقوالهم، والمقاول، ومهندس المشرف على إنشاء العقار.وتبين أن وقع ميل في عقار بمنطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة، وعلى الفور توجه السكان إلى قسم الشرطة؛ لتحرير محضر إثبات حالة ومخاطبة الحي الذي قرر على الفور إخلائه من السكان حفاظُا على أرواحهم.وتبين أن العقار مكون من 10 طوابق ومبني حديثًا، ويسكن به ما يزيد عن ثلاثة عشر أسرة جميعهم من مالكيه، وتبين أنهم توجهوا إلى أقاربهم عقب وعود من الحي بسرعة الترميم.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.