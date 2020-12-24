للوقاية من «كورونا».. تعقيم وتطهير مبنى حي حدائق القبة بالقاهرة

واصلت أحياء محافظة القاهرة، اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تطهير وتعقيم المباني الإدارية.وطهر صباح اليوم الخميس، حى حدائق القبه، بالتنسيق مع الطب الوقائي، المكاتب والإدارات الرئيسية بالمبنى، وذلك في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وجاءت أعمال التطهير، تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالمرور على الأحياء وتعقيمها وتطهيرها للوقاية من فيرس كورونا المستجد.