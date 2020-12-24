وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد قسم العزل بمستشفى الغردقة العام

تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، مستشفى الغردقة العام، يرافقه فريق من الإدارات الفنية بالمديرية، والدكتور جمال مغربي مدير المستشفى، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية.كما تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ وقسم العزل بالمستشفى، وزيادة أعداد الأسرة لمواجهة أي أحداث طارئ، مؤكدًا أنه المديرية بدأت أعمال التطوير بالقسم الفندقي، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء الأعمال.وعلى جانبٍ آخر نظمت مديرية صحة البحر الأحمر قافلة طبية علاجية بقرية بمنطقة الزعفرانة وعرب عايش شمال المحافظة، وتم الكشف على عدد 130 مواطنا، وإجراء عدد 7 فحص معملي، وعدد 14 حالة أشعة، وعدد 38 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إحالة عدد 2 حالة لمستشفى رأس غارب لاستكمال العلاج بالمجان.