رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد قسم العزل بمستشفى الغردقة العام

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:07 م
جريدة الدستور
علي عواد
طباعة
تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، مستشفى الغردقة العام، يرافقه فريق من الإدارات الفنية بالمديرية، والدكتور جمال مغربي مدير المستشفى، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ وقسم العزل بالمستشفى، وزيادة أعداد الأسرة لمواجهة أي أحداث طارئ، مؤكدًا أنه المديرية بدأت أعمال التطوير بالقسم الفندقي، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء الأعمال.

وعلى جانبٍ آخر نظمت مديرية صحة البحر الأحمر قافلة طبية علاجية بقرية بمنطقة الزعفرانة وعرب عايش شمال المحافظة، وتم الكشف على عدد 130 مواطنا، وإجراء عدد 7 فحص معملي، وعدد 14 حالة أشعة، وعدد 38 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إحالة عدد 2 حالة لمستشفى رأس غارب لاستكمال العلاج بالمجان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

الوزراء: الدولة المصرية لن تواجه كورونا بالغلق العام

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

الصور

image description

وزيرة الصحة تطمئن على جاهزية مستشفيات أسيوط لمواجهة كورونا

image description

محافظ أسيوط: إقامة وحدة إسعاف ومعهد أزهري في القرى

image description

إنهاء خصومة ثارية بين أبناء عمومة بساحل سليم في أسيوط

image description

العروسة «سونسن» من داخل بيتها قبل الزواج (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

الأكثر قراءة

طوارئ في المحافظات لبدء توزيع لقاح كورونا

وفاة رئيس الزمالك المستشار أحمد البكري بكورونا

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى «نقدي» بدءا من يناير

إنفوجراف

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

اليونان تتخلى عن أحد تقاليدها للاحتفال بعيد الميلاد بسبب كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 24-12-2020

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

معهد برازيلى: لقاح «كورونافاك» الصينى فعّال

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

أعمال موسيقية وباليه في احتفالات الكريسماس بأوبرا الإسكندرية

رئيس الهيئة العامة للكتاب: إحياء سلسلة «علم المصريات»

الثقافة تحتفل بالكريسماس والعام الجديد لأول مرة على «يوتيوب»

عرض فيلم «حكاية العمر كله» بسينما الهناجر.. الليلة